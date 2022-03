PS5-Hit „Returnal“ bekommt per Update Koop-Modus

In „Returnal“ erkunden die Spieler als in einer Zeitschleife gefangene Astronautin Selene den todbringenden Planeten Atropos voll blutrünstiger Fauna, mysteriöser Alien-Ruinen und Psycho-Horror. Das „Ascension“ getaufte Update wird ab 22. März kostenlos an „Returnal“-Besitzer verteilt.