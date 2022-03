Ukraine sieht russische Kampfkraft schwinden

Die ukrainische Armee sieht die Kampfkraft der russischen Einheiten in manchen Einsatzgebieten schwinden. Laut Generalstab sind die eigenen Streitkräfte aktuell in der Lage, die Offensiven abzuwehren und die Truppen der Invasoren zurückzuhalten. Beschuss wurde in der Nacht auf Donnerstag aus mehreren Städten und Dörfern gemeldet.