„Spendensammler“ floh vor Polizei auf Dachboden

Ein 61-Jähriger sammelte in betrügerischer Absicht am Donnerstag gegen 15.30 Uhr in Attnang-Puchheim Geld, bei dem er vorgab, dies für einen vermeintlichen Verein zu tun. Eine 49-jährige Zeugin aus dem Bezirk Vöcklabruck beobachtete dies und verfolgte daraufhin den Mann.