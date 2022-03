So lange wie möglich in der Luft bleiben

Denn sich von den größten Schanzen zu stürzen, sei noch einmal ganz anders, erklärt er. „Es ist eine ganz andere Energie, die auf den Körper einwirkt. Ein super Gefühl - man möchte möglichst lange in der Luft bleiben.“ 235 Meter war Ulis bisher weitester Flug, im Februar 2021 beim Training in Planica (Slo). Eine Steigerung ist dem Ländle-Adler allerdings immer zuzutrauen, an den Monsterbakken in Vikersund hat er zudem gute Erinnerungen. Selbstvertrauen hat der 27-Jährige in den letzten Wochen auch gesammelt, sein Ziel will er unbedingt erreichen. „Eigentlich steht mir nichts im Weg“, meint Uli.