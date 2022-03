„Wollten ihm größten Wunsch unbedingt erfüllen“

„Sein größter Wunsch war, Fußball zu spielen - den wollten wir ihm unbedingt erfüllen!" Tief berührt vom Schicksal des ukrainischen Jungen Artem Fedushko fühlte sich Viennas Förderer Roland Schmid, dem der Nachwuchs sehr am Herzen liegt, jenen des ältesten Fußballklubs Österreichs tatkräftig unterstützt, so wie gerade beim Umbau des Trainingszentrums, in dem zum Abschluss der ersten Phase demnächst ein Naturrasen verlegt wird.