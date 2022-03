Bein gebrochen! Skateboard-Star Tony Hawk operiert

„Gestern war es scheiße“, begann er seinen Kommentar unter die gepostete Röntgenaufnahme, die nichts für schwache Nerven ist. Als „Ironie des Schicksals“ sehe er den Zeitpunkt seiner erlittenen Fraktur: ausgerechnet am Vorabend der Veröffentlichung des Trailers für „Until The Wheels Fall Off“, dem Dokumentarfilm von Sam Jones über Hawks Leben sowie Karriere, in dem es vor allem um die Frage geht, wie er den Sport in seinem Alter noch schaffe.