Edlinger holt zweite rot-weiß-rote Goldmedaille

Sechste Medaille für Österreich in China

Das rot-weiß-rote Team hält nach fünf Wettkampftagen nun bei sechs Medaillen. Für das zweite Gold hatte der ebenfalls sehbehinderte Alpin-Skifahrer Johannes Aigner mit Guide Matteo Fleischmann in der Abfahrt gesorgt, das Duo legte Bronze im Super-G und Silber in der Kombination nach. Markus Salcher kam auf Silber in der Abfahrt sowie im Super-G. Die Zwischenbilanz lautet damit auf zweimal Gold, dreimal Silber und einmal Bronze.