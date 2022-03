Russen dürfen als neutrale Schwimmer starten

Der Schwimm-Weltverband FINA will russische und belarussische Sportler weiter als neutrale Athleten bei internationalen Wettkämpfen starten lassen. Wie der Verband mitteilte, haben dies die Mitglieder des Führungsgremiums am Dienstag in einer Videokonferenz bekräftigt. Diese Entscheidung gegen einen pauschalen Ausschluss russischer und belarussischer Athleten sei von der überwältigenden Mehrheit der Athletenkommission unterstützt worden, hieß es.