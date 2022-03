2G-Regel für Kids bei Meisterschaft schlägt Wellen

OÖ-Verband auf Linie

Die sichere OSV-Linie wählt jedenfalls auch der OÖ-Landesschwimmverband. „Wir sind damit gut gefahren“, ist Präsident Josef Richer froh, dass man bisher gut durch die Pandemie gekommen ist. Dank der Unterstützung des Sportministeriums durften die Vereine auch in Zeiten trainieren, in denen die Bäder für die Allgemeinheit geschlossen waren. Auch deshalb sei der Zulauf zu den Vereinen stark geblieben. Richer: „Ich bin jedem einzelnen Bad in Oberösterreich dafür dankbar, das Schwimmen ist so wichtig für die Kinder!“