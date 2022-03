„Krieg zwingt Österreich zum umdenken“

Was macht der Krieg mit der Sicherheitslage in Österreich? „Wenn man die Debatten verfolgt, zeigt sich ein gewisser Diskursstrang, nämlich wie man mit Sicherheitspolitik umgeht“, sagt Erich Vogl aus der Innenpolitik-Redaktion der „Kronen Zeitung“. Das betreffe nicht nur Österreich, auch in Deutschland wurde die Landesverteidigung „totgespart“.