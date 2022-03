Haben Sie schon einmal Blut gespendet?

Aufgrund der sich immer weiter zuspitzenden Lage in der Ukraine, sind Blutspenden unabdinglich. Die Lagerstände an Blutkonserven in Österreich sind sehr niedrig, da aufgrund der Corona Pandemie weniger Menschen spenden konnten. Darum bittet das Rote Kreuz verstärkt um Blutspenden um die Versorung der Verletzten gewährleisten zu können. Waren Sie schon einmal Blutspenden? Schildern Sie uns Ihre Erfahrungen in den Kommentaren, wir sind gespannt!