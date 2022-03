Großparteien einig: Linz braucht mehr Polizisten

Handlungsbedarf vor allem im Linzer Süden

So etwa in Oed, wo die Anrainer – wie berichtet – immer wieder Vandalen ausgesetzt sind und die Freiheitlichen bereits seit Wochen vehement einen zusätzlichen Posten fordern. Auch eine Inspektion beim ehemaligen Kasernenareal in Ebelsberg sollte besser zu früh als zu spät angedacht werden. „Die in der Solarcity gelegene Polizeiinspektion ist für Ebelsberg und Pichling falsch situiert“, so Daniel Höllinger, SP-Vorsitzender in Ebelsberg.Auch der künftige VP-Stadtvize Martin Hajart unterstützt den Vorstoß, hat zudem selbst Kontakt zum Ministerium aufgenommen: „Mir war wichtig, gegenüber dem Bund zu bekräftigen, dass ein ausreichender Personalstand an Polizisten ganz wesentlich ist.“