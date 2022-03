Frauentag: So geht es Migrantinnen in Österreich

Zu Jahresbeginn 2021 lebten rund 917.900 Frauen mit ausländischem Geburtsort in Österreich (2020 waren es noch 902.100), was einem Fünftel der weiblichen Gesamtbevölkerung entsprach. Noch nicht berücksichtigt sind hier die Auswirkungen des Ukraine-Krieges. Da derzeit vor allem Frauen und Kinder flüchten, dürfte die Zahl in Zukunft vermutlich deutlich höher ausfallen. Das häufigste Geburtsland war übrigens Deutschland, gefolgt von Bosnien-Herzegowina, der Türkei, Serbien und Rumänien. Im vergangenen Jahr wuchs auch die russische Gemeinde in Österreich um rund 1000 Frauen an.