UNO zählt  über 1,7 Millionen Flüchtlinge

Bislang 45.000 Ukrainer in Österreich eingetroffen

Laut Angaben von Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) haben bisher 45.000 Menschen aus der Ukraine die Grenze zu Österreich überschritten. „Davon geben 75 bis 80 Prozent an, weiterreisen zu wollen“, berichtete Karner am Montag. Nun gelte es Quartiere bereitzustellen, schnell und unbürokratisch den Flüchtenden temporären Schutz zu gewähren und Hilfslieferungen durchzuführen, so der Minister.