Über 7 Jahre Haft für Neonazi - wegen Drogenhandel

30 Jahre ist es her, seit Peter B. (53) im ersten Briefbombenprozess angeklagt war. 13 Vorstrafen später muss er neuerlich vor Gericht. Dem Neonazi wird nun vor allem Drogenhandel in großem Stil vorgeworfen. Sein Verteidiger, damals wie heute, ist Rudolf Mayer. Ein Mandat, das ihm ewig in Erinnerung bleiben wird.