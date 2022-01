Neonazi als Drogenhändler und Waffensammler?

Fast 30 Jahre ist es her, seit Peter B. (53) im Mittelpunkt eines großen Prozesses in Wien stand. Jetzt wird er in den Großen Schwurgerichtssaal zurückkehren. Diesmal wird es nicht um Wiederbetätigung gehen, sondern um Drogenhandel. Außerdem wurde eine geradezu unfassbare Menge an Waffen bei ihm sichergestellt.