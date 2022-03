Bürgermeister beim Verteilen von Brot erschossen

Berichte über Kriegsverbrechen häufen sich

Mit der Fortdauer des Krieges häufen sich auch die Berichte mutmaßlicher Kriegsverbrechen. So sollen russische Soldaten nicht nur Frauen in ukrainischen Städten vergewaltigt haben, auch Zivilisten auf der Flucht sollen erschossen worden sein. Überprüfen lassen die diese Berichte derzeit nicht, die Lage in den Kampfgebieten ist unübersichtlich. Moskau wiederum beharrt darauf, russische Truppen griffen nur militärische Ziele an.