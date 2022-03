Victoria Swarovski: Viel Wirbel um ihr sexy Kleid

Bei der Tanzshow auf RTL präsentierte sich Victoria Swarovski in einem lila Mini-Kleid mit tiefem Dekolleté und farblich abgestimmten Overknee-Stiefeln. Und dieses Outfit ließ bei den Zuschauern die Wogen hochgehen. „Wirklich geschmacklos“, „Wer hat der armen Frau Swarovski denn das angezogen?“ oder „Sieht aus, als wäre Victoria an einem Baum vorbeigerannt und ein Ast hat ihr das Kleid aufgerissen. Ist nicht mehr viel übrig“, lästerten diese in den sozialen Medien.