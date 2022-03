China-Sieg vor Markus Salcher hat ein „Gschmäckle“

Cheftrainer Markus Gutenbrunner hat dich nach dem Rennen euphorisch umarmt. Wie gut war deine Fahrt?

Sie war besser als Samstag in der Abfahrt, es war eine Fahrt mit viel Leidenschaft, purer Angriff. Dass dich der Cheftrainer umarmt, kommt nicht so oft vor. Dann weißt du, dass du als Sportler alles richtig gemacht hast. So emotional habe ich ihn noch nie erlebt.