Weltkriegs-Betroffene: „Vieles wieder wie damals“

Er begann erst 1945 zu begreifen: „Meine Mama und ich wohnten bei meinen Großeltern, wir saßen gerade am Küchentisch und aßen Zwetschgenknödel; ein Mann in Uniform klopfte an unsere Türe und überbrachte uns dann die Nachricht, dass mein Papa in Russland gefallen sei.“ Die Mutter, der Opa, die Oma, „und ich – wir haben alle bitterlich geweint“.