Wir sind auf dem Weg zu einem urbanen Ländle

Als Salzmann ihr Büro 1996 gründete, machte sich Vorarlberg gerade auf, eine der attraktivsten Zielregionen der EU zu werden: Aus ehemaligen Textilstandorten wurden Wirtschaftsparks und Kulturzentren, zum Shoppen ging man in Einkaufszentren, zum „Sehen-und-gesehen-Werden“ traf man sich mit Bekannten in der Stadt. Dank grüner Freiflächen kamen auch Sport und Freizeit nicht zu kurz, die Taktung der öffentlichen Verkehrsmittel wurde von Jahr zu Jahr besser - heute haben wir im Rheintal einen Viertelstundentakt und selbst in die laut EU „überwiegend ländlichen“ Regionen Vorarlbergs fährt zumindest jede Stunde ein Bus. Dass die Öffis dennoch für viele immer noch zweite Wahl sind, zeigt sich an den Autokolonnen, die sich täglich auf der Rheintalautobahn und an neuralgischen Punkten wie etwa der Feldkircher Bärenkreuzung oder dem Kreisverkehr „Dornbirn Nord“ bilden.