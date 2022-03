Hilfe aus Kärnten: Frauen & Kinder an Grenze holen

„Mitten in der Nacht heulten plötzlich die Sirenen“, erzählt Larysa Azzolini unter Tränen im Gespräch mit der „Krone“. Die 73-Jährige war zum Zeitpunkt des Kriegsausbruches gerade in Kiew in ihrer Wohnung, wo sie jahrelang mit ihrem Mann Benno wohnte und arbeitete. In den frühen Morgenstunden entschloss sie sich, in Richtung Westen zu flüchten. „Es war schrecklich! Überall Panzer und Raketen“, schildert die gebürtige Ukrainerin.