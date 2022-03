Nächste Sportart schließt Russland und Belarus aus

Der Weltturnverband FIG hat wegen des Krieges in der Ukraine die Sanktionen gegen Russland und Belarus verschärft. Von diesem Montag an dürfen nach einem am Freitag erfolgten Beschluss des Exekutivkomitees die Sportler aus beiden Nationen bis auf Weiteres nicht mehr an Veranstaltungen unter der Hoheit der FIG teilnehmen. Gleiches gilt für Offizielle und auch Kampfrichter.