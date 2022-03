Lehrer ging auf Skipiste verloren

Der 39-jährige Lehrer aus Belgien war mit einer Gruppe von Schülern am Donnerstag um 14.30 Uhr auf der Skiroute vom Körbersee in Richtung Schröcken auf Skiern unterwegs. Ohne jedes Fremdverschulden geriet der Mann plötzlich in Schwierigkeiten und stürzte einen steilen Hang hinab. Das Kuriose daran: Der Lehrer legte damit einen von den Schülern völlig unbemerkten Abgang hin. Auf sich allein gestellt versuchte er noch, einen verloren gegangenen Ski zu finden, geriet dabei aber in immer steileres und unwegsameres Gelände. An einen Aufstieg zur Piste war nicht mehr zu denken - und so wählte er den Weg ins Tal, zur Bregenzerache. Dort angekommen, setzte er schließlich doch einen Notruf ab. Auch ein Pistenretter hatte zuvor noch versucht, dem Mann zu helfen - vergeblich. Schlussendlich musten beide per Heli gerettet werden.