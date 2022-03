Ab 17 Uhr LIVE: Rapid gegen Austria Klagenfurt

Der 42-Jährige wird sich über die weiteren Spielstände informieren und auch dementsprechend reagieren. Wenn zum Beispiel Ried daheim gegen Sturm nur einen Punkt holt, reicht auch Rapid ein Remis. „Natürlich werden wir wissen, wie es in anderen Stadien steht. Es gilt, eine gute Balance zu finden zwischen Risiko und Kompaktheit.“ Von Beginn an auf ein Unentschieden zu spielen, komme jedoch nicht infrage. „Unsere DNA ist klar: Wir wollen mutig auftreten und aktiv sein.“ Und was passiert, wenn Rapid wie vor drei Jahren unter dem Strich landet? „Mit so etwas befasse ich mich nicht. Mein Job ist es, den Jungs Vertrauen einzuimpfen, ein gutes Gefühl zu vermitteln und eine gute Taktik zu wählen.“