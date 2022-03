Es gibt leider noch viel zu tun

Die Aufklärungsquote zu rechtsextremen Tathandlungen in Oberösterreich ist seit Jahren recht passabel, doch Grund zum Jubeln bedeutet das nicht. Denn der Teufel liegt im Detail: Dass von 22 Schändungen - zwischen 2013 und 2020 - auf die KZ-Gedenkstätte Mauthausen keine einzige geklärt werden konnte, ist wahrlich kein Ruhmesblatt. Die Täter des Brandanschlages auf ein Flüchtlingsheim in Altenfelden (2016) und die Schussattacke auf ein Asylwerberheim in Rosenau am Hengstpass (2017) konnten ebenfalls noch nicht gefasst werden. Und der Landesverfassungsschutz tappt leider auch weiterhin im Dunkeln, wer 2018 den Jüdischen Friedhof in Linz beschmiert hat.