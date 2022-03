Spatenstich für Nachwuchscampus am Schnabelholz

Über 300 Kinder und Jugendliche sowie etwa 50 Trainer sollen im kommenden Jahr den Nachwuchscampus des Fußballclubs SCR Altach beziehen. Am Freitag erfolgte nun der Spatenstich für das knapp zwei Millionen Euro teure Bauprojekt am Schnabelholz, welches für die zukünftige Fußballgeneration beste Trainingsbedingungen in Altach verspricht.