Causa Reichart: Ermittlungen gegen „Anpatzer“?

Spieß umgedreht

Ursprünglich ins Rollen gebracht hat die Sache ein Artikel, der in den „Vorarlberger Nachrichten“ erschien. In einer Pressekonferenz der Bregenzer Stadtpolitiker Veronika Marte (ÖVP), Sandra Schoch (Grüne) und Alexander Moosbrugger (vormals NEOS) wurde noch nachgelegt. Das LKA erkennt in diesem Zusammenhang nun den Verdacht der Verleumdung und der gefährlichen Drohung. Für die betreffenden Journalisten und die Stadtpolitiker könnte es also noch recht ungemütlich werden.