Comeback: Beatniks kehren auf Vinyl zurück

Rechtzeitig zum Festival

Auch wenn Tourneen durch Österreich, Deutschland und England mit Erfolg gekrönt waren, wurde „On a Blue Day“ nicht zum Verkaufsschlager. Dafür aber zu einer der am schwersten zu findenden Veröffentlichungen der österreichischen Rockgeschichte. Bis jetzt, denn rechtzeitig zum Wiener Vinyl & Music Festival am Wochenende veröffentlicht das Label Konkord den Tonträger neu. Präsentiert wird die Scheibe, die ab 13. März überall erhältlich sein wird, am Sonntag in der Ottakringer Brauerei.