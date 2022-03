Linz bietet Land Mithilfe bei Suchtstrategie an

Die Corona-Isolation war für Kinder und Jugendliche auch in Linz nicht förderlich, einige flohen in die Sucht. Grund genug bei FP-Gesundheitsstadtrat Michael Raml nachzufragen, was aus der vor drei Jahren groß angekündigten Suchtstrategie geworden ist. Vorweg: nichts – bietet man dem Land aber seine Mitarbeit an.