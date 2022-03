Schmachtlappen: In Kärnten gelebte Tradition

Die Redewendung „Der nagt am Hungertuch“ entstammt dem seit mehr als 1000 Jahren üblichen Brauch, in der Fastenzeit die Altäre zu verdecken. Zum bereits 564. Mal wird das Gurker Hungertuch aufgezogen, erstmals zu sehen bekommen die Kirchgänger in Lind ob Velden das neue, von Kindern gestaltete Fastentuch.