Nächste Sportart schließt Russland und Belarus aus

Athletinnen und Athleten aus Russland und Belarus sind am Dienstag als Folge von Russlands Invasion in die Ukraine auch vom Badminton-Weltverband von internationalen Bewerben ausgeschlossen worden. Der Schritt der Badminton-Weltföderation (BWF) kam einen Tag, nachdem sie Turniere in Russland und Belarus abgesagt hatte. Er sei im Sinne der Empfehlungen des Internationalen Olympischen Komitees.