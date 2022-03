24.788 Neuinfektionen und 32 weitere Todesfälle

24.788 Corona-Neuinfektionen sind in den vergangenen 24 Stunden (Stand: Dienstag, 9.30 Uhr) in Österreich registriert worden. Vor einer Woche waren es noch 21.427 Fälle. 32 weitere Menschen, die mit dem Coronavirus infiziert waren, starben zuletzt. Aktuell befinden sich 191 Schwerkranke in intensivmedizinischer Behandlung (plus zwei). Auf den Normalstationen sind es 116 Corona-Patienten mehr als am Vortag.