Das Jahr der Bewährung hat begonnen

Doppelte Herausforderung

Denn wie für Kader-Kollege und Dornbirner Kilian Feurstein (RV Dornbirn / Zweirad Egger, Trek) hält dieses Jahr, aufgrund des Wechsels von der Junioren in die U23-Altersklasse, eine große Herausforderung für die beiden Vorarlberger bereit, derer sie jedoch mit unterschiedlichen Voraussetzungen begegnen werden. Während sich Kilian als Heeressportler auf Zeit ganz auf den Sport konzentrieren kann, muss Julius an der Höheren Technischen Bundeslehr- und Versuchsanstalt (HTL) Rankweil noch zwei Jahre bis zur Matura büffeln. „Es ist schon nicht so ohne. Ich komme drei Mal in der Woche erst um sechs Uhr nach Hause. Da muss man sich die Trainingstage schon genau aussuchen“, verrät der Schüler, für den es sportlich ab dem 27. März richtig ernst wird, wenn in Langenlois (NÖ) die Mountainbike Liga Austria startet. Dann geht es für Scherrer und Feurstein gleichermaßen um die Qualifikation für die internationalen Team-Bewerbe.