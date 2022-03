Kalifornien: Vater tötet seine 3 Kinder in Kirche

Ein Vater soll am Montagnachmittag in einer Kirche in Sacramento im US-Bundesstaat Kalifornien seine drei Kinder und einen Mann erschossen haben. Anschließend habe er sich selbst getötet. Gegen den Schützen sei eine einstweilige Verfügung vorgelegen. Er durfte seine Kinder, die jünger als 15 Jahre waren, nur unter Aufsicht sehen.