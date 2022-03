Schallplatten aus Bio-Material statt Vinyl

Mit 40.000 Euro ist die Residency am S+T+ARTS Center OÖ dotiert - mit diesem Budget und Experten aus Oberösterreich wollen die beiden in Berlin ansässigen Künstlerinnen Fara Peluso und Kat Austen umweltschädlichem Vinyl in der Schallplattenproduktion ein Ende setzen. Stattdessen soll kohlenstoffarmes Bio-Material eine echte Alternative werden: „Ich experimentiere seit Jahren mit Bio-Plastik. An der JKU werden wir die Möglichkeit bekommen, Materialien zu testen und Verfahren zu probieren. Wir wollen die Möglichkeiten und Grenzen ausloten“, so Peluso. Das Ziel sei ein zu 100 Prozent kompostierbares Material.