Harder wollen Einzug ins Viertelfinale klar machen

In der laufenden Liga-Saison haben beide Teams sowohl Hin- und Rückspiel im Grunddurchgang bereits absolviert. Im Hinspiel (Oktober) trennten sich beide Kontrahenten in der Sporthalle am See mit einem 26:26 Unentschieden. Im Rückspiel in der Südstadt vergangene Woche gelang den Roten Teufeln ein 30:25-Auswärtssieg.