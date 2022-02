Kara bei Orlando-Auftaktsieg in MLS eingewechselt

Kara war in der Vorbereitung von einer Sprunggelenksverletzung zurückgeworfen worden. Die nächste Partie bestreitet Orlando nächsten Samstag bei Chicago Fire. Bereits am Samstag waren die New York Red Bulls von Trainer Gerhard Struber mit einem 3:1-Sieg bei den San Jose Earthquakes in die Saison gestartet. Der frühere ÖFB-Kapitän Christian Fuchs kassierte bei seinem MLS-Debüt mit Charlotte FC ein 0:3 bei DC United. Der 35-jährige Außenverteidiger spielte beim Liganeuling durch.