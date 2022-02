„Haben keine Infrastruktur gegen Flächenkrieg“

Angst vor Atom-Katastrophe

„Auch in den GWG-Bauten gibt es noch Luftschutzkeller, diese wurden aber für die private Nutzung vermietet, so der Linzer Bürgermeister Klaus Luger: „Dieser russische Einmarsch in die Ukraine stellt alles auf den Kopf, woran wir in den vergangen 30 Jahren gewöhnt waren. Es gab ja nur noch Konflikte innerhalb eines Landes wie beim Zerfall Jugoslawiens.“ Dem Stadtoberhaupt ist die Schutzlosigkeit seiner Bürger klar, viel mehr Angst als vor einem „normalen Krieg“ hat Luger aber vor einer Atom-Katastrophe.