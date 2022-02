Real-Trainer Ancelotti: „Krieg ist ein Horror“

David Alaba angeschlagen

Am Samstag tritt der Tabellenführer der spanischen Fußballliga bei Rayo Vallecano an, ÖFB-Teamspieler David Alaba wird dabei so wie Stürmer Gareth Bale fehlen. Beide seien allerdings nur leicht angeschlagen und würden nächste Woche ins Training zurückkehren, sagte Ancelotti.