„Brutale Invasion“: Keine Olympiade in Moskau

Die Schach-Olympiade 2022 wird angesichts des Krieges in der Ukraine nicht in Moskau stattfinden. Das teilte der Schach-Weltverband Fide am Freitag mit. Die Veranstaltung mit Schachspielern aus rund 190 Ländern sollte vom 26. Juli bis zum 8. August in der russischen Hauptstadt ausgetragen werden. Fide-Geschäftsführerin Dana Reizniece-Ozola, die ehemalige Wirtschafts- und Finanzministerin Lettlands, verurteilte in einer persönlichen Mitteilung die „brutale russische Invasion“.