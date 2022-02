66. Song Contest: Russland darf nicht teilnehmen

Russland wird aufgrund der Invasion in die Ukraine vom diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) von der European Broadcasting Union in Turin ausgeschlossen. Die Ukraine hatte die EBU-Mitgliedssender nach Kriegsbeginn dazu aufgerufen, zu erwägen, Russland den Antritt beim 66. ESC zu verwehren. Andere Länder schlossen sich dieser Forderung an.