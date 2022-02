Soldat sprengte sich auf Krim-Brücke in die Luft

Ein ukrainischer Soldat hat sich am Freitag selbst in die Luft gesprengt, um die Krim-Brücke zu zerstören und damit die russische Invasion von der Halbinsel aufs Festland zu verhindern. Er hatte sich im Vorfeld freiwillig dazu gemeldet, die Brücke zu verminen. Doch als sich eine russische Panzerkolonne näherte, hatte Witali Skakun Wolodymyrowytsch keine Zeit mehr, sich in Sicherheit zu bringen. Der Militäringenieur beschloss, die Invasion der Krim unter Einsatz seines eigenen Lebens zu verhindern. Für seine „Heldentat“ soll er posthum geehrt werden.