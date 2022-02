Haferflocken mit dem gewissen Etwas aus Zurndorf

2018 haben er und seine Frau Sandra den elterlichen Betrieb übernommen und auf Bio umgestellt. Beim Kurs lernte er den Mann kennen, der Maschinen zur Haferflockenherstellung vertreibt. „Er hat mich vor Ort frisch geflockten Hafer kosten lassen, und ich habe gewusst, das will ich machen“, so Manuel Nitschinger. Gattin Sandra musste überzeugt werden, heute steht aber auch sie voll hinter dem Produkt. „Mit Haferflocken kann man eigentlich alles machen“, ist sie begeistert. „Egal, ob Brot, Kuchen, Pizza oder nur in Milch oder Joghurt – mit unseren Haferflocken gelingt alles“, schmunzelt die junge Frau.