Länder nehmen jetzt Tausende Flüchtlinge auf

Spendensammlung in Gattendorf und Siegendorf

In Gattendorf wird eine Hilfslieferung für die in der Ukraine verbleibenden Menschen vorbereitet. „Die Staatsgrenze der Ukraine ist nur 500 Kilometer von Gattendorf entfernt, dieser abscheuliche Krieg ist sehr nah“, so die Verantwortlichen. Deshalb haben sich der Verein „2getthere“, die Pfarren des Seelsorgeraumes an der Leitha, die Freiwillige Feuerwehr Gattendorf und die Gemeinde Gattendorf zusammengeschlossen. „Gebeten wird um Matratzen, Schlafsäcke, Handtücher, Decken, Kleidung, Konserven, Öl, Salz, Mehl, unverderbliche Lebensmittel und Hygieneartikel“, heißt es. Abgeben kann man die Sachspenden („Bitte kein Spielzeug!“) am Sonntag von 14 bis 17 Uhr und am Montag von 8 bis 16 Uhr in einem Sattelzug beim Feuerwehrhaus.