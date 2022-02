Olympiasieger schenkt Chinesin seine Goldmedaille

Der schwedische Eisschnellläufer Nils van der Poel hat eine seiner beiden Olympia-Goldmedaillen dem in China inhaftierten schwedischen Staatsbürger Gui Minhai geschenkt. Van der Poel gewann bei den Olympischen Spielen in Peking den 5.000-m-Lauf und stellte anschließend mit dem 10.000-m-Gold einen Weltrekord auf. Er übergab die Medaille am Donnerstag an Guis Tochter Angela, um auf die Menschenrechtslage in China aufmerksam zu machen, wie Amnesty International meldete.