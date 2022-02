Joe Biden: „Jeden Zentimeter der NATO verteidigen“

US-Präsident Joe Biden hat nach Russlands Angriff auf die Ukraine genehmigt, als „Teil der NATO-Reaktion“ weitere Soldaten nach Europa zu schicken, wie er am Donnerstag im Weißen Haus in Washington sagte. Es handle sich dabei auch um Soldaten, die bereits in Alarmbereitschaft versetzt worden seien, so Biden weiter. Man werde „jeden Zentimeter“ (im Original sagte er „Zoll“) NATO-Land verteidigen, aber keine Truppen in die Ukraine schicken. Einem direkten Gespräch mit Putin, wie es noch vor kurzem im Raum stand, erteilte Biden eine Absage.