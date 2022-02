Putin: „Keine andere Möglichkeit“ als anzugreifen

Scholz: NATO wird Mitglieder verteidigen

Deutschlands Kanzler Olaf Scholz warnte Russland nun davor, nach dem Angriff auf die Ukraine weitere Länder ins Visier zu nehmen. Die westlichen Bündnispartner seien sich „einig, dies mit all uns zur Verfügung stehenden Mitteln zu verhindern“, sagte Scholz am Donnerstag in einer Fernsehansprache an die Bürgerinnen und Bürger.