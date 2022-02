Schienenersatzverkehr: Mehr Busse für Schüler

Mehrere Eltern haben sich Montagfrüh selbst ein Bild von der Situation beim Bahnhof in Weizelsdorf gemacht: „Wir haben es ja schon gewusst, dass die Kapazität in den Bussen nicht ausreichen wird.“ Die Kinder und Jugendlichen mussten sich in die Busse quetschen. Viele von ihnen waren ohne Maske unterwegs. „Wir befinden uns aber noch immer mitten in der Pandemie“, gibt eine besorgte Mutter zu bedenken.