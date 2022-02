Keine Party für Olympia-Held Johannes Strolz

Nach 25 Tagen in China und dem großen Olympiaempfang bei Bundespräsident Alexander van der Bellen in der Wiener Hofburg am Dienstag kehrt Johannes Strolz am Mittwoch endlich in seine Heimat Warth zurück. Mit im Gepäck: Seine zwei Gold- und die eine Silbermedaille, die der 29-jährige Polizeisportler bei den Spielen in Peking holen konnte. Die will man am Arlberg natürlich ordentlich feiern. Daraus wird vorerst aber nichts.